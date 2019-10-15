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محافظات

نور حياة.. مبادرة لعلاج الإبصار تفحص ٣٣٣٤ طفلا في مدارس القليوبية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
نور حياة .. مبادرة
نور حياة .. مبادرة لعلاج الإبصار تفحص ٣٣٣٤ طفل
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية استمرار العمل ضمن مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك لطلاب الصف الأول الابتدائى بالتنسيق بين مديريات الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالمحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم إجراء المسح الطبي لـ ٣٣٣٤ تلميذا وتسليم ٤٣٦ نظارة طبية مجانا للطلاب وذلك بعد إجراء الكشف الطبي بيومين كما تم تحويل ١٧ حالة للمستشفى تحتاج إلى تدخلات جراحية أو دوائية.

وأشار إلى أن مبادرة نور حياة تأتي ضمن مبادرات تنموية عديدة والتى تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين من خلال خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة إليها وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتى تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى التى تعد رقما هاما في معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للتلاميذ و تستهدف الحملة 120 ألف تلميذ بعدد 135 مدرسة كمرحلة أولى.
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