تعليم الإسكندرية توضح حقيقة إصابة طالبة بالالتهاب السحائي 

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية تلقت بلاغا من التأمين الصحي بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية، بشرق المدينة، لأحد المستشفيات الخاصة وهي تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، حيث يشتبه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي.



وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أنه على الفور توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة، مشيرا إلى أنه تبيّن للجنة أنه قد سبق تطعيم المريضة ضد الالتهاب السحائي البكتيري في عامي 2014 و2016 بواسطة التأمين الصحي.



ولفت يوسف الديب إلى أنه تم عمل بذل سائل النخاع الشوكي للطالبة، كما تم سحب عينة دم لتحليلها.



وأشار إلى أنه تم تجريع المخالطين للطالبة بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب كإجراء وقائي متبع.



من جانبها، أكدت مديرية الشئون الصحية أن حالة المريضة مستقرة وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، وأكدت أيضا عدم ظهور أي أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.