البابا تواضروس لشعب كنيسة فرنسا: عيشوا بالسلام واصنعوه بالكلمة والفعل

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني الشكر للمسئولين في مدينة أورليون بفرنسا، برئاسة عمدة المدينة، على مجهوداتهم ومشاعرهم الطيبة، كما رحّب بالأباء الأساقفة بيافة الأنبا أثناسيوس والأنبا مارك والأنبا لوقا، ومن مصر الآباء الأنبا دانيال والأنبا ميخائيل.



وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال كلمته مع شعب كنيسة إيليا النبي والأنبا صرابامون بفرنسا – أن بولس الرسول عندما زار أهل كورنثوس، وقال لهم "افرحوا اكملوا تعزوا اهتموا عيشوا"، فهي 5 كلمات ، أولها أفرحوا، لأن الإنسان المسيحي فرحه كله بالسيد المسيح. عن طريق الصلاة والصلوات فيها فرصة التقاء مع الله لأن في كل مرة تصلي تمتلئ قلوبكم بالفرح.



وقال قداسة البابا تواضروس إنه كلما تعيش داخل الكنيسة مع المسيح تشعر بالشبع، نعيش حياتنا وعملنا ومدارسنا لكن نشبع بالكنيسة، والنفس الشبعانه تدوس العسل، إلى جانب ضرورة أن يتعزى الإنسان من خلال قراءة الكتاب المقدس.، وأن كلمات الإنجيل تعطى السلام والطمأنينة والمحبة.



وتابع قائلا، اهتموا اهتمامًا واحدًا: وهو الخدمة، وعندما شاهدت فيديو إعادة تجديد الكنيسة من نجارة وكهرباء وتلوين ومشاركتكم بعضكم البعض فرحت جدًا، مع ضرورة أن نعيش بالسلام وان نصنع السلام سواء بالكلمة أو بالفعل في المكان الذي تدرس أو الكنيسة أو العمل أو بيئتك عش بالسلام، اصنع السلام.