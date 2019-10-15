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أخبار العالم

إيطاليا تحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا وتدعو لحل دبلوماسي بسوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بدعوة إيطاليا إلى حل الأزمة السورية بشكل دبلوماسي لا عسكري.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا.

وكان وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أعلن، أمس الاثنين، أن حكومة بلاده ستصدر مرسومًا خلال الساعات القادمة يقضى بحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، عقب عدوان أنقرة على شمال شرقى سوريا.

وأكدت دول الاتحاد الأوروبي أن العملية العسكرية التركية تهدد بتقويض جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق، عملية عسكرية بعنوان "نبع السلام" في شمال سوريا، منذ يوم الأربعاء الماضي، بذريعة القضاء على الأكراد، ما أدى إلى هروب عدد من محتجزي داعش.
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