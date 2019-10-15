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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباريات الدوري العام، حيث يخوض الفريق مرانه في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.

 ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك التي تقام يوم السبت المقبل، في ختام منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

واستعد الأهلي للمباريات المقبلة في الدوري من خلال التدريبات اليومية على ملعب التتش، والمباراة الودية التي أقيمت أمس أمام الإعلاميين والتي دفع خلالها الجهاز الفني بجميع اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم.

ووفقا لأجندة رينيه فايلر، يخوض الفريق مرانه ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس في الخامسة مساء، فيما يؤدي الفريق مرانه يوم الجمعة المقبل في الثالثة عصرا.
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