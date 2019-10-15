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ديني

هل يجوز للشخص كتابة ثروته للجمعيات الخيرية دون الأقارب؟ الإفتاء ترد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:08 م
هل يجوز كتابة الثروة
هل يجوز كتابة الثروة للجمعيات الخيرية دون الأقارب ؟
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إيمان طلعت
أجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير لجنة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجلة له مضمونها: "هل يصح كتابة الثروة للجمعيات الخيرية دون الأقارب؟".

وأوضح الشيخ عبد الله العجمي أن "هذه المسألة ليس فيها ميراث، فهذا تصرف منها حال حياتها ولها أن تتصرف فى مالها كيفما شاءت، ولكن نقول لها إن كنتِ تدفعين هذا المال للجمعيات الخيرية ولدور الأيتام وغيرها من أوجه البر فأنتِ تريدين بذلك الثواب، فأهلك أيضًا أهل هذا الثواب، فإذا دفعتِ لأقاربك وتصدقتِ عليهم فهذا من باب البر طالما تبحثين عن الثواب".

وقال إن "الثواب يشمل النفقة فى كل شيء والنفقة على القريب الفقير صدقة وصلة رحم حتى يحبوكِ ولا يحقدون عليكِ، فاتقي الله فى نفسك وأكثرى من التصدق عليهم وعلى هذه الجمعيات الخيرية التى تتصدقين عليها فهذا كله ثواب".

هل يجوز إرسال مال للجمعيات الخيرية بنية التصدق على الوالدين؟

ورد سؤال للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، تقول صاحبته: "هل لو بعثت رسائل مساهمة لروح أبي وأمى تعتبر صدقة جارية أم لا؟".

وقال الدكتور مجدى عاشور: "حتى نحدد أنها صدقة جارية أم لا فعلينا أن نبحث فيما تنفق فيها، فالصدقة الجارية ما ينفق فى شيء يمتد نفعه، فمن الأفضل أن نضعه فى مستشفى أو مسجد أو دار أيتام أو مدارس، وصندوق تحيا مصر يدعم الأشياء التى تحتاج دعما، خاصةً التى يذهب إليها البسطاء والفقراء، حتى لو كانت لغير الفقراء فى مثل هذا الأمر، فإنما تكون صدقة جارية".

وأضاف: "يجوز إخراج الزكاة للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهذه الجمعيات هي شخصية اعتبارية تمثل بيت الزكاة في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، نظرًا لعدم وجود بيت المال حاليا، وهذه المؤسسات تخدم المجتمع والناس ومباشرة في مصارف الزكاة، فالتضامن الاجتماعي بما يشمله من مؤسسات يحل محل بيت المال، وهي مؤسسات هامة في دفع المجتمع إلى الأمام، وهذه المؤسسات لا يكفى فيها الشائعات التى تهدم ولا تبني".
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