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فن

تعرف على موعد عرض مسرحية محمد هنيدى فى السعودية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:55 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن عرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل بالسعودية مرة أخرى.

وقال محمد هنيدى: "مسرحية 3 أيام فى الساحل تعرض يوم الخميس المقبل على المسرح العربي في مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

ووعد هنيدي، الذي عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" في يوليو الماضي ضمن فعاليات "موسم جدة"، متابعيه بالسعودية بخمس تذاكر مجانية لخمسة فائزين يختارهم من بين الأكثر متابعة وتفاعل، لدخول المسرحية ومقابلة نجوم العرض.

أما فرقة "مسرح مصر" تعرض عدد من المسرحيات للمرة الثانية أيضا بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدم عروض جديدة ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم الخميس 24 أكتوبر، على المسرح العربي.
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