بـ الأسود.. رانيا فريد تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى صورة جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة



وأطلت بها بفستان طويل باللون الأسود من الشيفون ، وبدون أكمام ، وبتفصيلة تبرز جمال رشاقتها



وتركت شعرها الذهبى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية كأشادو للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون البيج.



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بوضع قرط صغير لأكمال إطلالتها.



وجاءت تعليقات الجمهور.. أنتى جميلة جدا.. تجننى

