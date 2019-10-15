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انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع" بالاستثمار والتنمية .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:16 م
انطلاق فعاليات مؤتمر
انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع" بالاستثمار والتنمية
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كـريـم الخـطيب
انطلقت فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وزيرة الهجرة والتخطيط وعدد من الخبراء المستثمرين المشاركين في مؤتمر مصر تسطيع للاستثمار والتنمية.

ويشار إلى أن، فعاليات مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تقام في النسخة الخامسة من سلسلتها، وذلك بالتعاون بين وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وبمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار ورواد الأعمال.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ثم يلقى المهندس أشرف دوس كلمة الخبراء تليها كلمة السفيرة نبيلة مكرم، يعقب ذلك تكريم لذكرى الدكتور عبد الحليم عمر أحد أهم علماء مصر تستطيع، ثم يتم تقديم وتكريم الخبراء، لتأتى بعد ذلك كلمة الدكتورة هالة السعيد وعرض توضيحى عن الإصلاح الاقتصادى ومستقبل التنمية فى مصر.

وتضم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التى يتولى إدارتها أحمد رستم، خبير أول شئون التمويل ومدرب شباب البنك الدولى لتطوير أدائهم المهنى، وتأتى بعنوان "الاستثمارات فى المشروعات الكبرى" بمشاركة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وأحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وأيمن لطفى، مطور عقارى، وكرم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة Revival بنيويورك للخدمات الفندقية، والسيد كميل حليم، مالك شركة CH Venture المتخصصة فى التطوير العقارى والإنشاءات، بالإضافة إلى مشاركة عماد عزمى، شركة ASGC الهندسية.

وكانت وزارتا التخطيط والهجرة قد نظمتا بالأمس زيارة إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، للتعرف على أهمية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالعين السخنة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر في مختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصري، وتضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها وحوافزها وزيارة لمصانع المنطقة الجنوبية وميناء السخنة وجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية.
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