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رياضة

إشارة سياسية .. يويفا يفتح تحقيقا حول سلوك لاعبي تركيا أمام فرنسا.. تفاصيل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:17 م
لاعبي تركيا أمام
لاعبي تركيا أمام فرنسا.
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محمد رشاد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه فتح تحقيقًا رسميًا حول الطريقة التي احتفل بها لاعبو المنتخب التركي، خلال مواجهتيهما أمام منتخبي ألبانيا وفرنسا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي تضمنت تحية على الطريقة العسكرية.

وقال "يويفا" في بيانه إن هذه الطريقة في الاحتفال قد تحمل إشارة سياسية، وهو ما يمنعه الاتحاد الدولي لكرة القدم في منافسات اللعبة.

وتغلب المنتخب التركي على ضيفه الألباني بهدف نظيف، في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، بالتصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020" واحتفل لاعبوه بهدف الفوز عن طريق إشارة بالتحية العسكرية.

وكرر لاعبو تركيا طريقة الاحتفال ذاتها، خلال المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.
إشارة سياسية .. يويفا يفتح تحقيقا حول سلوك لاعبي تركيا أمام فرنسا.. تفاصيل
إشارة سياسية .. يويفا يفتح تحقيقا حول سلوك لاعبي تركيا أمام فرنسا.. تفاصيل
إشارة سياسية .. يويفا يفتح تحقيقا حول سلوك لاعبي تركيا أمام فرنسا.. تفاصيل
إشارة سياسية .. يويفا يفتح تحقيقا حول سلوك لاعبي تركيا أمام فرنسا.. تفاصيل
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