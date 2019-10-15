السعيد : مصر استطاعت الوصول للتخطيط الشامل برؤية سياسية قوية وشعب لا يعرف المستحيل

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن ما تم في مصر خلال الأربع السنوات الماضية تعتبر قصة قصيرة في عمر التنمية في الدولة، تطلبت منا عملا جادا تحت قيادة جريئة وقوية .



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية أن القصة بدأت بالتحديات منذ 2011 وما تم من اختلال في كافة القطاعات .



ولفتت الى ان معدل النمو في 2011 بلغ 1.8 ‎%‎ وفِي الوقت الذي كانت الزيادة السكانية تجاوزت 2%، مشيرا انه لكي يكون هناك تنمية يجب ان يكون معدل التنمية ضعفيا وثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية .



وأشارت الي أن الله أنعم على مصر بأنها دولة شابه نسبة الشباب بها لسن 35 بلغت 60 ‎%‎، لاقتا الي ان مصر عانت من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والمرأة .



وأكدت ان مصر استطاعت ان تواصل التخطيط الشامل برؤية سياسية قوية وشعب لا يعرف المستحيل، لذلك استطعنا ان نضع خطة مصر 2030 لكي نكون، فهناك بلدان انهارت وأصبحت غير موجودة اما مصر فقد اختارت ان تكون .