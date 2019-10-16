لترشيد المياه في مصر.. برلماني يكشف أهمية استخدام الوسائل الحديثة

طالب إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة استخدام الأساليب الحديثة في زراعة المحاصيل والاعتماد على الري بالتنقيط بدلاً عن الري بالغمر ترشيد المياه والحفاظ عليها، وخصوصا بعد أن أصبحت حصة الفرد 500 متر مكعب حاليا.



وأكد "عجينة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أيضا أن منطقة الدلتا يوجد بها تحت الأرض كميات كبيرة جدًا من المياة بسبب أن نهر النيل يصب بشكل مستمر بها، ولابد أن تقوم الجهات المسؤولة باستغلالها في تزويد حصة مصر من المياه، وتابع قائلا:" منطقة الدلتا عائمة على المياه".



وتابع النائب:" ضرورة إلغاء المحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات مياه كبيرة مثل الأرز والموز وغيرها، والاتجاه إلى الاستيراد حيث إن تكلفة استيراد هذه المحاصيل الزراعية أقل من تكلفة زراعتها، لافتًا لأهمية التوسع في إنشاء العديد من محطات تحلية وتنقية وعلاج المزيد من المياه الموجودة في البحار.