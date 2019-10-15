Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يعرض 5 مشروعات كبرى على المستثمرين بالخارج في مصر تستطيع

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:36 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
Advertisements
آية الجارحي - سعيد العربي
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال جزء من المال العام تبلغ عدد الشركات التابعة لها 227 شركة في حوالي 12 صناعة مختلفة.

وأضاف وزير قطاع خلال كلمته في موتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، أن هناك 27 شركة سعاد هيكلتها لرفع الكفاءة والربحية، مستعرضا عدد من المشروعات المتاحة من خلال قطاع الاعمال التي يستلزم تدخل القطاع الخاص .

واستكمل أول مشروع هو مشروع توشكى وهو عبارة عن 28 ألف فدان بجانب أبو سمبل والذي تم استصلاح 24 ألف فدان منها، والمشروع الثاني هو انشاء جسر بين القاهرة وشرق أفريقيا لزيادة التجارة البينية بين مصر وافريقيا ونحن في حاجة الي شركة لديها خبرة في اللوجيستيات لإدارة الجسر بالكامل .

وتابع : المشروع الثالث هو شركة وساطة وتسويق ل 10 دول أفريقية قطاع الاعمال و والبنوك العاملة في مصر ستمتلك منها 44‎%‎ وسيتم طرح 46‎%‎ للمستثمرين.

وعن المشروع الرابع قال وزير قطاع الأعمال أن قطاع الأعمال به 9 شركات بها أندية وتمتلك فرق رياضية، وتهدف الوزارة إلى إنشاء نادي خاص وفرقة رياضية لشركة المحلة الكبري ونحن نطلب مستثمر رياضي للمساعدة في تنفيذ للمشروع.

وتابع: المشروع الخامس هو أن هناك 8 شركات تصنع أدوية في مصر، مطلوب مستثمر في القطاع لإضافة أدوية جديدة وملفات جديدة للتصنيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تفاصيل مكالمة ضابط الاتصال القطري مع أيمن نور بشأن إسراء عبد الفتاح

لن تصدق.. مذيعة الجزيرة تكشف حقيقة القناة القطرية

شهيدة العلم في الدقهلية .. من حلم الجامعة إلى كابوس القطار .. القصة الكاملة

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

واقعة غريبة.. طعن ابن ممثلة شهيرة بسكين من زملائه في المدرسة

كيف تخطى اتحاد الكرة أزمة مباراة القمة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور