وزير قطاع الأعمال يعرض 5 مشروعات كبرى على المستثمرين بالخارج في مصر تستطيع

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال جزء من المال العام تبلغ عدد الشركات التابعة لها 227 شركة في حوالي 12 صناعة مختلفة.



وأضاف وزير قطاع خلال كلمته في موتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، أن هناك 27 شركة سعاد هيكلتها لرفع الكفاءة والربحية، مستعرضا عدد من المشروعات المتاحة من خلال قطاع الاعمال التي يستلزم تدخل القطاع الخاص .



واستكمل أول مشروع هو مشروع توشكى وهو عبارة عن 28 ألف فدان بجانب أبو سمبل والذي تم استصلاح 24 ألف فدان منها، والمشروع الثاني هو انشاء جسر بين القاهرة وشرق أفريقيا لزيادة التجارة البينية بين مصر وافريقيا ونحن في حاجة الي شركة لديها خبرة في اللوجيستيات لإدارة الجسر بالكامل .



وتابع : المشروع الثالث هو شركة وساطة وتسويق ل 10 دول أفريقية قطاع الاعمال و والبنوك العاملة في مصر ستمتلك منها 44‎%‎ وسيتم طرح 46‎%‎ للمستثمرين.



وعن المشروع الرابع قال وزير قطاع الأعمال أن قطاع الأعمال به 9 شركات بها أندية وتمتلك فرق رياضية، وتهدف الوزارة إلى إنشاء نادي خاص وفرقة رياضية لشركة المحلة الكبري ونحن نطلب مستثمر رياضي للمساعدة في تنفيذ للمشروع.



وتابع: المشروع الخامس هو أن هناك 8 شركات تصنع أدوية في مصر، مطلوب مستثمر في القطاع لإضافة أدوية جديدة وملفات جديدة للتصنيع.