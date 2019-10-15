ذهب لدفن ابنته فعثر على رضيعة حية داخل القبر

لم يكن يتخيل الرجل أنه سيكون سببًا فى إنقاذ روح رضيعة، فى نفس الوقت الذى ذهب فيه لدفن رضيعته التى ولدت قبل ميعادها.



وبحسب صحيفة الهند اليوم، عثر رجل على رضيعة مدفونة وهى حية داخل وعاء من الفخار فى أحد القبور بقرية بباريل في ولاية أوتار براديش الهندية.



أصيب الأب المكلوم بالصدمة فور سماعه صوت صراخ رضيع، فاعتقد أن رضيعته عادت للحياة مجددًا إلا أنه فوجئ برضيعة أخرى تجرد أهلها من كل مشاعر الإنسانية ودفنوها حية للتخلص منها.



وأخبر الرجل الشرطة على الفور فحضرت واصطحبت الرضيعة إلى المستشفى لفحص حالتها وعلاجها، وتم وضعها فى العناية المركزة.



من ناحية أخرى تحقق الشرطة فى الواقعة، من أجل الوصول إلى أسرة الرضيعة التى كانت ستلقى حتفها لولا الصدفة البحتة.

