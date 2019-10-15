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أبو الغيط: العرب على استعداد للتصعيد الدبلوماسي مع تركيا .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمور قابلة للتطور والتعقيد في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالوضع في شمال سوريا في أعقاب العدوان التركي، موضحًا أن التصرفات التركية في الملف السوري منذ 8 أعوام فيما يتعلق بتشجيع العناصر الإرهابية بالمرور عبر أراضيها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حواره في برنامج "رأي عام عبر فضائية "TeN"، أن الموقف القطري من التحفظ على بيان الجامعة العربية بشأن العدوان التركي، لم يؤثر على تحركاتها.

وتابع أبو الغيط أن الجامعة ماضية في التواصل مع الأمم المتحدة حول الإجراءات المقبلة.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن التلويح بخفض العلاقات مع تركيا هو إشارة بأن العرب على الاستعداد للمضي في التصعيد الدبلوماسي، معلقا على رفض قطر للبيان الجامعي بأن لكل دولة رؤيتها وتفسيراتها.
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