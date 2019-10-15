لتدشين كنيسة العذراء.. البابا تواضروس الثانى يصل بلجيكا.. صور

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة رعوية لتدشين كنيسة العذراء والرُسل بمدينة "لوفن" والكنيسة الأرثوذكسية فى مدينة "أنتويرب".



كان فى استقبال البابا فى بروكسل السفير خالد البقلى، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج ورئيس بعثة مصر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.



قام البابا صباح اليوم بزيارة إلى البرلمان الأوروبى، حيث كان فى استقباله رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولى، وكذا مانفريد فيبر رئيس كتلة الأحزاب الشعبية الأوروبية وإراتشيا جارسيا بيريز رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين.



كما حضر البابا غذاء عمل مع مجموعة العمل البرلمانية المعنية بالحوار بين الثقافات والأديان في البرلمان الأوروبي.



ومن ناحية أخرى، يلتقى البابا خلال زيارته إلى بروكسل بالمسئولين فى الحكومة البلجيكية لتقديم الشكر على الاعتراف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية ضمن الكنائس المُعترف بها فى بلجيكا.