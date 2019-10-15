مدمن لعبة pubg يؤلف واقعة اختطافه من وحي خياله

يبدو أن كثرة ممارسته لألعاب الأكشن والإثارة جعلته يقرر حبك قصة درامية على والديه، بأنه تعرض للخطف ولابد من دفعهما فدية كبيرة لتخليصه.



وبحسب صحيفة الهند اليوم، كشفت الشرطة لغز واقعة اختطاف مزيفة بطلها مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا من مدمني لعبة pubg الشهيرة.



تبين أن الصبى أخبر والديه أنه ذاهب لمقابلة صديقه فى الخارج، ومر أكثر من 24 ساعة دون أن يعود للمنزل الأمر الذي جعل والديه يشعران بالشك حول سلامته.



وكان الصبى فى مدينة مومباي الهندية، وطلب من أحد المارة هاتفه واتصل بوالديه وغير نبرة صوته ليخبرهما أن ابنهما مخطوف، ولابد من دفع فدية مالية كبيرة لتخليصه.



عاد الإبن العاق من جديد لمدينته حيدر أباد وحجز تذكرة أونلاين إلى منطقة جونتور في ولاية أندرا براديش، للإختباء هناك وهى نفس المدينة التى يعيش فيها أهل والدته.



إلا أنه بالغلط طلب التذكرة من حساب والدته، التى تلقت رسالة نصية عن حجز التذكرة، فأخبرت الشرطة بالأمر، والتي بدورها ألقت القبض على الصبي قبل مغادرته.