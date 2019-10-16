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توك شو

الباز يكشف تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع نائب الرئيس الأمريكي.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:35 ص
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
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قسم التوك شو
قال الإعلامي محمد الباز، إن الهدف الأساسي من لقاء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في واشنطن هو اطلاع نائب الرئيس الأمريكي علي ملف سد النهضة مع توضيح التطورات التي قامت بها مصر من افكار تم طرحها وما هي المخاوف التي عرضتها مصر منذ البداية.

وأوضح الباز، خلال برنامجه " 90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" أن مصر لا تريد منع بناء السد ولا منع التنمية في إثيوبيا وأن مصر تريد استمرار حركة التنمية في إثيوبيا ولكن بشرط عدم الإضرار بمصر.

وأضاف أن اتفاق المبادئ أقيم في 15 مارس عام 2015 مكون من عشرة بنود، البند العاشر منها ينص على أنه في حالة فشل المفاوضات يتم اللجوء إلى طرف دولي، وأنه يعتقد أن لقاء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في واشنطن لاطلاع نائب الرئيس الأمريكي علي ملف سد النهضة هذا تحرك سليم جدا في هذا الوقت.

وتابع الإعلامي محمد الباز، أنه في هذا اللقاء تم تبادل الحوار والنقاش حول العدوان التركي على شمال سوريا، موضحا أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أوضح موقف مصر تجاه هذا العدوان وهو أن مصر ترفض هذا العدوان على سوريا.
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