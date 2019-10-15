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مرأة

احذر تعاطيه .. هذا النوع من الحقن يدمر العظام

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:47 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يلجأ الكثيرون إلى الحصول على بعض الأدوية والحقن رغبًة في تخفيف ألم العظام، لكن الأمر يتحول فيما بعد لأضرار جسيمة وأوجاع تفوق ألالام ما قبل الحصول على الحقن.

ووجد الباحثون أن الادوية التي تحتوي على الكورتيزونات فعالة في علاج الألم - لكن يمكنها تسريع تنكس المفاصل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونظر الفريق في أكثر من 450 مريضًا من مرض هشاشة العظام ، مما يؤدي إلى أن تصبح المفاصل مؤلمة وقاسية،

ووجد خبراء جامعة بوسطن أن ستة من كل 100 شخص يتناولون المنشطات ، مثل الهيدروكورتيزون ، رأوا أن التهاب المفاصل يزداد سوءًا خلال عام.

وأضافوا إن الدواء قد يتلف الغضروف داخل المفصل ويجعله أضعف وأكثر عرضة للتلف ، ما قد يجعل المرضى بحاجة إلى استبدال الركبة أو الفخذ
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