وزير البترول: القطاع تبني استراتيجية في 5 سنوات حققت استثمارات بـ 30 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول والغاز بدوره تبنى استراتيجية جديدة للطاقة حققت عدة إنجازات.





أضاف في تصريحات له، أن القطاع تمكن في 5 سنوات سابقة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.





وحقق القطاع رقمًا قياسيًا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضى حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميًا ، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى.



