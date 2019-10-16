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اقتصاد

وزير البترول: القطاع تبني استراتيجية في 5 سنوات حققت استثمارات بـ 30 مليار دولار

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:17 ص
وزير البترول
وزير البترول
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول والغاز بدوره تبنى استراتيجية جديدة للطاقة حققت عدة إنجازات.

أضاف في تصريحات له، أن القطاع تمكن في 5 سنوات سابقة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

وحقق القطاع رقمًا قياسيًا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضى حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميًا ، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى.

أوضح أن القطاع نجح تحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام الماضى فقط، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية إلى جانب افتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات.
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