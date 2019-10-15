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مرأة

بدء اليوم الدراسي في هذا الوقت يصيب الطلاب بالتخلف

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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نهى حمدي
كل ما يريده الطلاب هو الحصول على قسط كافي من النوم والذهاب في وقت متاخر إلى صفوفهم الدراسية، كانت كلها مجرد رغبات يذكرها الطلاب في أنفسهم، إلى ان أيد العلم بدراساته الحديثة متطلبات هؤلاء الطلاب، ولكن من باب العلم والمنفعة.

تشير الدراسات إلى أن أوقات بدء الدراسة بالمدارس في وقت متأخر تؤدي إلى حضور أفضل وتقليل التأخر وتقليل عدد الطلاب الذين ينامون في الصفوف وتحسين الدرجات، ويقلل من خطر إصابة المراهقين بمشاكل مثل الاكتئاب وإدمان المواد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحصل الطلاب الذين ينامون لمدة ثماني ساعات على الأقل كل ليلة على درجات أفضل ويحصلون على حضور أفضل.

لكن أكثر من 60٪ من طلاب المدارس المتوسطة و 70٪ من المدارس الثانوية لا يحصلون على قسط كاف من النوم كل ليلة، وهذا يؤثر على أدائهم في المدرسة ويؤدي إلى مشاكل أخرى في الصحة البدنية والعقلية بما في ذلك الاكتئاب وتعاطي المخدرات.


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