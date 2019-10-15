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رياضة

هدفان وأسيست فى الدوري.. حسين الشحات نسر الأهلي خلال شهر سبتمبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:50 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
حصل حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على لقب نسر شهر سبتبمر فى القلعة الحمراء، بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للأهلى حصول الشحات على لقب نسر شهر سبتمبر، بعدما شارك فى ثلاث مباريات بالدورى، بمعدل 186 دقيقة، أحرز خلالهما هدفين فى شباك الإنتاج الحربى وأسوان، كما صنع هدف.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وهى القمة رقم 119 بين القطبين فى الدورى.
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