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جامعة عين شمس اليوم.. تكرم أساتذتها الزائرين بكلية الهندسة.. وأحد أبنائها يحصل على لقب أستاذ القرن الحادى والعشرين.. ورئيس الجامعة يشهد حفل تخرج طلاب كلية الزراعة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر - ياسمين سامى
  • رئيس جامعة عين شمس يشهد يوم الخريجين بكلية الزراعة
  • مصري يحصل على لقب أستاذ القرن الحادي والعشرين من جامعة في غانا
  • هندسة عين شمس تكرم أساتذتها الزائرين
شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اليوم إحتفال كلية الزراعة جامعة عين شمس بيوم الخريجين بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أساتذة الكلية والخريجين.

بدأ الاحتفال بأنغام الموسيقى العسكرية وتضمن الحفل تكريم عدد من المتفوقين من خريجي الكلية والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.

أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التقليد السنوي الذي تحرص عليه إدارات الكليات ليكون يوم التكريم دافع للمتفوقين من أبناء الجامعة لاستكمال مسيرتهم العلمية في البحث العلمي كل في تخصصه وخاصة مجال الزراعة الذي يعد طريق لمستقبل مصر المشرق وأساس قوي في تحقيق النهضة والتطوير والأمن الغذائي وخاصة في ظل المشاريع التنموية القومية التي توليها الحكومة المصرية أقصى درجات العناية والاهتمام.

منحت جامعة كراون الإفريقية الواقعة بأكرا - غرب غانا لقب أستاذ القرن الحادي و العشرين الأكثر شهره وتميزًا الدكتور عبد البديع محمد سالم الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب بجامعة عين شمس.

جاء ذلك نظير إسهاماته العلمية المتميزة فى المجال الدولي في تخصص علوم الحاسب الحديثه والذكاء الاصطناعي، وذلك إضافة إلى زمالة جمعية المجتمع الدولي المستقل المعتمد فى العالم.

كما أقامت كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور أمس احتفالا بأساتذتها الزائرين، حيث قاموا بإلقاء عدد من المحاضرات بحضور الدكتور مصطفى رفعت ،الدكتور ضياء خليل، الدكتور جمال هاشم، الدكتور غادة بسيوني، ولفيف من رؤساء واساتذة الأقسام العلمية وعدد كبير من طلاب كلية الهندسة.
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مصري يحصل على لقب أستاذ القرن الحادي والعشرين من جامعة في غانا

رئيس جامعة عين شمس يشهد يوم الخريجين بكلية الزراعة

هندسة عين شمس تكرم أساتذتها الزائرين

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