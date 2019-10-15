بعد الهجوم عليها مجددا .. رحلة شيرين بين اعتزال الفن و السوشيال ميديا

كاى فنان عربى يشعر بهموم والم جمهوره من مختلف الدول العربية ،قامت شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية ، بإعلان تضمامنها مع دولة لبنان لتى تلتمها حرائق الغابات فى تدوينه قالت فيها: " ‏قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته ".



ولاقت " شيرين عبد الوهاب هجوم من قبل البعض ، بسبب هذة التغريدة ، إلا أنها أعلنت اعتزالها للسوشيال ميديا وغلق جميع حسابتها الفترة المقبلة بسبب هجوم بعض متابعيها عليها خلال تضامنها مع الشعب اللبناني.



ونشرت شيرين فيديو عبر انستجرام قالت فيه "انا قررت اقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات ارجو من محبيني ما يزعلوش مني".



شيرين عبد الوهاب لجأت هذه المرة الى إعتزال السوشيال ميديا ، الا انها قبل فترة أتخذت قرار الاعتزال نهائيًا بعد تعرضها الى أزمة نفسية ، حيث إعلنت حينها الخبر عبر مجلة لبنانية ، قبل ان تتراجع عن القرار عن طريق رسالة صوتية لجريدة مصرية .

