دوللي شاهين تعليقاً على حرائق لبنان: الشعب بحاجة لإنقاذه من الإهمال

علقت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، على الحرائق التي اندلعت في لبنان هذا الأسبوع والتي أدت لوفيات عديدة.





ونشرت دوللي شاهين صورة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": وعلقت "اليوم من اصعب الايام اللي قطعت على لبنان واللبنانيين ولكن رحمة الله كتير كبيرة وأنقذ البلد بعد ما كانت بتولع لمرة ثانية".





وأضافت "معجزة كبيرة أنقذت لبنان ولكن بحاجة لمعجزة اكبر لانقاذه من الإهمال السياسي والفساد يارب احمي لبنان".



