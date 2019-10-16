Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دوللي شاهين تعليقاً على حرائق لبنان: الشعب بحاجة لإنقاذه من الإهمال

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
دوللي شاهين
دوللي شاهين
Advertisements
محمد بدران
علقت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، على الحرائق التي اندلعت في لبنان هذا الأسبوع والتي أدت لوفيات عديدة.

ونشرت دوللي شاهين صورة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": وعلقت "اليوم من اصعب الايام اللي قطعت على لبنان واللبنانيين ولكن رحمة الله كتير كبيرة وأنقذ البلد بعد ما كانت بتولع لمرة ثانية".

وأضافت "معجزة كبيرة أنقذت لبنان ولكن بحاجة لمعجزة اكبر لانقاذه من الإهمال السياسي والفساد يارب احمي لبنان".


وكانت الحرائق اندلعت هذا الأسبوع في لبنان التي أدت إلى إخلاء البيوت وإجلاء سكان أكثر من مدينة وسط تعاطف عربي كبير مع باريس الشرق.
دوللي شاهين تعليقاً على حرائق لبنان: الشعب بحاجة لإنقاذه من الإهمال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#لبنان_يحترق يتصدر تويتر بعد اندلاع 104 حرائق خلال 24 ساعة

لهب حرائق لبنان يتساقط على المواطنين في الشوارع.. فيديو

سمر يسرى عن حرائق لبنان: يارب لطفك

شريف مدكور: يا رب احفظ لبنان وشعبها

يارب تشتي وتطفي هالحرايق.. تعليق مؤثر من نيكول سابا حول حرائق لبنان

بعد موجة الحرائق.. محمد صلاح يواسى أهالي لبنان بـ رسالة مؤثرة.. شاهد

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يشن هجوماً نارياً على كهربا والنادي الأهلي

عمرو وردة يثير الجدل بصحبة فتاة جديدة .. إنت تاني !

قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص قمة الأهلي والزمالك.. تفاصيل جديدة

رسميًا .. ريال مدريد يكشف حجم إصابة لوكا مودريتش

أحمد رزق يبكي على الهواء بسبب زوجته.. فيديو

تعليق ناري من محمد فراج على دوره فى فيلم الممر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور