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رياضة

هاشتاج #الغو_الدوري يتصدر تويتر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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عمرو ابوبكر
تصدر هاشتاج #الغو_الدوري موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب قرار اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز والتي كان المقرر لها مساء السبت المقبل.

وشارك في الهاشتاج عشرات الآلاف من رواد الموقع معربين عن استيائهم البالغ من هذا القرار الذي يأتي وفق رغبة رئيس الزمالك في المقام الأول.

وأكد المشاركون في الموسم أن تأجيل القمة لدواعي أمنية إساءة لمصر والتي سبق أن استضافت قبل بضعة أشهر بطولة كأس الأمم الأفريقية بحضور جماهيري وتأمين مثالي .

وقال البعض إن قرار التأجيل تمثيلية هزلية بتواطؤ من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات مع رئيس الزمالك الذي خرج في إحدى مداخلاته مؤكدا أن إقامة المباراة في موعدها سيكون على جثته .

وتساءل المشاركون عن كيفية استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو فهل يتنصل الأمن من تأمينها ويطالب بتأجيلها.

وطالب البعض من خلال الهاشتاج من اللجنة المؤقتة برئاسة الجنايني إلغاء بطولة الدوري وتقديم استقالتهم فورا في ظل تخليهم عن مسئولياتهم التي تعاهدوا عليها بتنظيم المسابقة بلا تأجيلات وبحضور جماهيري وهو ما لم يحدث على مدار الجولات الماضية من عمر الدوري.

وتحدث البعض أن تأجيل المباريات وإقامتها بدون جمهور لا يحدث الا في مصر ضاربين المثل بمباراة فلسطين والسعودية الودية التي أقيمت برام الله المحتلة عصر اليوم بحضور جماهيري غير مسبوق.

وأكد المشاركون أن تأجيل المباراة التي ستقام في استاد تابع للقوات المسلحة المصرية في الصحراء وبدون جمهور لدواع أمنية أشبه بالدعابة السخيفة التي لا محال لها من الإعراب.
هاشتاج #الغو_الدوري يتصدر تويتر
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