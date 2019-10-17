المياه ملوثة .. أهالى دير أبو حنس بالمنيا يشكون انقطاع المياه لفترات طويلة وتلوثها

شكا المواطن ميلاد فرج الله جابر، من أهالي دير أبوحنس مركز ملوى محافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه لفترات طويلة وتلوثها.



وقال فى رسالته : نعاني من انقطاع المياه باستمرار وتلوث المياه الشرب، قطعت امبارح من 12 ظهرا حتى 8 مساء، والنهاردة قطعت 6 ساعات، ولما بتيجى بتبقى مش نظيفة وملوثة، مناشدا المسئولين بالعمل على إعادة ضخ المياه للأهالى.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

