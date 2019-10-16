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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

سكان الحي الثاني بـ 6 أكتوبر للمسئولين: نخشى هجوم الكلاب على أطفالنا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سيد الغازولى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالحى الثانى بمجاوراته الرابعة والثانية والثالثة بـ 6 أكتوبر.

وقال فى شكواه: نعانى نحن سكان منطقة بالحى الثانى بمجاوراته الرابعة والثانية والثالثة بـ6 أكتوبر من انتشار الكلاب الضالة وتم عمل العديد من الشكاوى ولكن بدون جدوى، مطالبا بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة رأفة بأطفال المنطقة الذين يذهبون إلى مدارسهم بمفردهم ونخشى عليهم من هجوم الكلاب.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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