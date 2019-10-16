Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فرصة جميلة .. مهيرة عبد العزيز بصحبة عمرو دياب ورجاء الجداوي وعمرو أديب في موسم الرياض

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
مهيرة عبد العزيز
مهيرة عبد العزيز وعمرو دياب ورجاء الجداوى وعمرو اديب
Advertisements
محمد بدران
نشرت الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز  صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من موسم الرياض.

وظهرت مهيرة عبد العزيز برفقة الهضبة عمرو دياب، عمرو اديب، ورجاء الجداوى، نشوى الرويني، وعلقت على الصورة ، قائلة: "مع الهضبة عمرو دياب والصديقة نشوى الرويني على هامش منتدى صناعة الترفيه في الرياض، فرصة جميلة جمعت نجوم العالم العربي والغربي في عاصمة المملكة العربية السعودية"

يذكر ان الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، كرمت النجم الكبير عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وأبدى عمرو دياب سعادته الكبيرة بالتكريم موجها شكره للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه قائلا : أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات.
فرصة جميلة .. مهيرة عبد العزيز بصحبة عمرو دياب ورجاء الجداوي وعمرو أديب في موسم الرياض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السر برج الحوت .. عمرو دياب يداعب تركي آل شيخ .. شاهد

أول تعليق من عمرو دياب بعد تكريم تركي آل الشيخ له في الرياض

تعرف على قائمة المكرمين بمهرجان صناع الترفيه بالرياض

أخبار الفن| أول تعليق من عمرو دياب بعد تكريمه بالرياض .. لن تصدق ماذا قال جورج قرداحي عن السعودية

شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي

تركي آل الشيخ يكرم المنتج محسن جابر في السعودية

ترشيحاتنا

هل يجوز للأرملة قضاء عدتها في بيت أهل زوجها؟

4 خطوات للتخلص من دهون الأرداف

أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء

حكم الصلاة بـ ثوب به ثقوب صغيرة.. الإفتاء توضح.. فيديو

بعد نفي أنباء وفاته.. أشهر 10 تعليقات لـ ميمي الشربيني على المباريات

خلال حرائق لبنان.. رد فعل مفاجئ من مؤذن مسجد للمسيحيين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسادة الخالية.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها بـ إطلالة دون مكياج

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا