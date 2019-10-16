فرصة جميلة .. مهيرة عبد العزيز بصحبة عمرو دياب ورجاء الجداوي وعمرو أديب في موسم الرياض

نشرت الإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من موسم الرياض.وظهرت مهيرة عبد العزيز برفقة الهضبة عمرو دياب، عمرو اديب، ورجاء الجداوى، نشوى الرويني، وعلقت على الصورة ، قائلة: "مع الهضبة عمرو دياب والصديقة نشوى الرويني على هامش منتدى صناعة الترفيه في الرياض، فرصة جميلة جمعت نجوم العالم العربي والغربي في عاصمة المملكة العربية السعودية"يذكر ان الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، كرمت النجم الكبير عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.وأبدى عمرو دياب سعادته الكبيرة بالتكريم موجها شكره للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه قائلا : أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات.