بعد نفي أنباء وفاته.. أشهر 10 تعليقات لـ ميمي الشربيني على المباريات

نفى الإعلامي أحمد شوبير، ما تردّد عن وفاة ميمي الشربيني المعلق الرياضي الكبير، مؤكدًا أن الأخير بخير وصحته في أحسن حال، ويطمئن جماهيره عليه.





ويرصد لكم "صدى البلد" أبرز الجمل الشهيرة للشربيني على المباريات : -





افتتاحيته للمباريات

(أحبائي الكرام عشاق الساحرة المستديرة نلتقي اليوم مع إحدى المطبات الكروية الصعبة ولقاء منتخب مصر وموزمبيق ترى ماذا يفعل المعلم حسن شحاتة وما في جعبته لمباراة اليوم).





وعندما يبدع حارس المرمى في التصدي للكرات

يرتدي قفاز الإجادة في ماتش النهاردة ويعبر عن نفسه بشكل جديد مسؤولية كبيرة في ماتش النهاردة آمال الجماهير العريضة كلها فيك النهاردة.





وعندما يتحرك المهاجم بشكل ذكي

“له سحره وبريقه في مربع العمليات يعطي الإذن لقدمه اليمنى ويحرز الهدف الثاني ياااه يا بركات” .





وعندما يقترب المهاجم من منطقة الجزاء

“حط ياااااااراجل” كما قالها عماد متعب في مباراة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2 /0 وهدف الدقيقة الأخيرة. مضيفا ” الجول حلوو الماتش حلو راهن عليه حسن شحاتة يااااااه يا متعب عماد متعب يا عظيم ياعظيم ربنا يوفقك ياابني”.





كما وصف مانويل جوزيه بأنه من أصحاب الكرافتات الشيك ومعشوق الجماهير الأهلاوية ويسأل الشربيني: ”ماذا يخبئ في أجندته لمباراة اليوم؟”.





وتعليقه الشهير علي جول تامر عبد الحميد لاعب الزمالك في مباراة الرجاء نهائي أبطال الدوري 2002، وقال: ”تامر تامر تامر عبد الحميد من كوكب آخر ياابني يسحب البساط من الجميع ويكلل مجهوده الوفير يااااه يا تامر يا عبد الحميد”.





وإشادته بالعميد حسام حسن بابا نويل الكرة المصرية كبير الهدافين المفروض استنساخ حسام حسن يا جماعة.





ولحازم إمام قال

عنقود مهارات ياابني حوالين رجليك تسلم رجليك (جون حازم إمام في تونس كأس الأمم الأفريقية 2002).





ومن تعليقاته الشهيرة أيضا

الكرة دخله تزغرد ياااه على الكرة وحلاوتها يااااه على الكرة وإثارتها الكرة داخله تزغرد في الشبكة لسه بقول لحضراتكم عمرو زكي الديناميت المتفجر المقاتل الشرس.





ولطاهر أبو زيد قال