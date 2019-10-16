فيروس معوي.. تفاصيل جديدة حول حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في الإسكندرية

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بيانا بتطورات الحالة الصحية للطفلة "تولاي إيهاب محمد عوض"، التلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة، المشتبه في إصابتها بالالتهاب السحائي.



وأكدت مديرية الصحة في بيانها أن التقارير الطبية الصادرة عن أحد المستشفيات الخاصة أكدت أنه بعد الفحص الإكلينيكي والمعملي للطفلة عدم إصابتها بالالتهاب السحائي.



وأشار البيان إلى أن الطفلة "تولاي" مصابة بالتهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي "انتيروفيروس"، ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى المشار إليها.



وأكدت مديرية الصحة بالإسكندرية عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة.

