قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إبراهيم السمان لـ صدى البلد: شخصية رضا بمسلسل أب ولكن مليئة بالتناقضات

أوركيد سامي

تألق الفنان إبراهيم السمان خلال مشاركته في مسلسل أب ولكن، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث قدم شخصية “رضا” التي لفتت الأنظار بتعقيدها النفسي وتناقضاتها. وفي هذا الحوار مع “صدى البلد”، يكشف السمان كواليس الدور وتفاصيل الشخصية ورؤيته لأدوار الشر.


 كيف كانت مشاركتك في مسلسل “أب ولكن”؟
سعيد جدًا بالمشاركة في هذا العمل، لأنه مسلسل مهم إنسانيًا، ويطرح قضايا قريبة من الناس، بالإضافة إلى أن فريق العمل كان على مستوى عالٍ جدًا.


حدثنا عن شخصية “رضا” التي قدمتها؟

شخصية “رضا” معقدة جدًا، هو يظهر كصديق مخلص لشخصية “أدهم” التي يقدمها محمد فراج، لكن في الحقيقة يحمل داخله مشاعر حقد وغيرة، وده بيأثر على تصرفاته بشكل كبير.


 كيف استعددت لتجسيد هذه الشخصية المركبة؟
اشتغلت على كل تفاصيل الشخصية، من أبعادها النفسية، لدوافعها، لطريقة كلامها وتصرفاتها، لأن “رضا” مش شرير تقليدي، هو ضحية طموحه وحقده في نفس الوقت.
 

 هل تخوفت من تقديم دور يحمل طابعًا شريرًا؟

بالعكس، أنا لا أخاف من أدوار الشر، بالعكس بشوفها تحدي مهم لأي ممثل، وبتدي مساحة أكبر لإظهار الإمكانيات التمثيلية، خصوصًا لما تكون الشخصية إنسانية ومليانة تفاصيل.


 ما الذي يميز قصة مسلسل أب ولكن في رأيك؟
 المسلسل بيتناول موضوع مهم جدًا، فيه جانب إنساني قوي، وبيقدم رسائل كتير للمشاهدين، وده اللي خلّى العمل مختلف ومؤثر.


 كيف كانت كواليس العمل مع فريق المسلسل؟
 الكواليس كانت رائعة، و كلنا  كنا بنشتغل بروح الفريق.

 رايك في ردود الفعل ؟ 
 مبسوط جدًا بردود فعل الجمهور على المسلسل 


يُذكر أن مسلسل أب ولكن يتكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، وتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحقق تفاعلًا كبيرًا خلال عرضه في رمضان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

