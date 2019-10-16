مصر قادرة على حماية أمنها القومي.. والكويت كلها فرحة بعودة الأمير..أهم ما جاء في صحف الكويت

مجتمع الأعمال يستعيد تفاؤله بعودة الأمير

دبلوماسيون: قرت عين الكويت بعودة أميرها

الكرملين: الرئيس التركي قد يزور روسيا بنهاية الشهر

استقبال مهيب لبوتين في الإمارات وحزمة اتفاقيات"

موسكو تفصل بين الأسد وإردوغان في شمال سوريا





اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، بقدوم أمير البلاد إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية بالخارج، ورافق طائرته الأميرية مقاتلات حربية كويتية لاستقباله، هذا علاوة على موضوعات عربية ودولية أخرى، نالت اهتمام الصحف.





من صحيفة الوطن الكويتية، كان الاهتمام بعودة الأمير صباح الأحمد سالمًا لبلاده، وعن مصر فكان الاهتمام بما أكده وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.





وأشاد وزير الدفاع في الكلمة التي ألقاها خلال حضوره المرحلة الرئيسة للمناورة "رعد31 " مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بحماة بوابة مصر الغربية، وجهودهم في مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وأشار الفريق زكي إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله، باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة مستقبلية توكل إليها.





وناقش وزير الدفاع في نهاية عرض المرحلة التي حضرها، عددا من القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة في تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة أثنـاء سير أعمال القتال.





وتستمر المناورة لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.





احتفت صحيفة الراي الكويتية بقدوم أمير البلاد إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية في الخارج، وعن ذكر بيان صادر من الديوان الأميري: "أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما عبروا عنه جميعا من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص احتفاء بعودة إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال سموه الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بالنجاح..".





وعاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن صباح اليوم قادما من الولايات المتحدة الاميركية وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح.

وكان في استقباله على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم و الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة.





وقالت الراي، إنه قد قد تفجّر الفرح في قرارة نفوس الكويتيين، وهم يرون ألق «الصباح» قد لاح في سماء الديرة، وغالب الدمع العيون حين اقتربت إطلالة «العود»، ومنذ أن نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الكويتيين رسالة الأمير الشيخ صباح الاحمد، وهم يمنون النفس بعودته، ويبتهلون إلى المولى أن يعيد سموه إلى وطنه، خصوصًا أن المنطقة تعيش وضعًا دقيقًا، والكويت بحاجة إلى حنكة وحكمة سموه ليرتقي بها في سفينة الأمن والاستقرار.





وفي تقريرٍ آخر قالت الراي، إن حالة من التفاؤل سجلتها الصحيفة في سوق الأعمال احتفاء بعودة الأمير الشيخ صباح الأحمد، فمجتمع الأعمال لديه قناعة راسخة بأن الأمير بمثابة عامود الخيمة للاقتصاد الوطني، بفضل توجيهاته التي تمثل محور الارتكاز والقاعدة الاساسية للتنمية الشاملة والثروة الحقيقية في البلاد، وما يعزز ذلك أن سقف طموح سموه في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة دائما في صعود رغم كل التحديات. ويتفق الاقتصاديون على أن عودة الأمير بعد الوعكة الصحية التي ألمت به بمثابة قاطرة قوية للمضي قدمًا للتنمية والمشاركة الفاعلة بمشاريع التنمية المحلية، وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن المواطنين بمختلف أعمارهم وفي شتى أرجاء الوطن في شوق حار للأمير الذي يسكن قلوب الناس، كما أوضح رئيس اتحاد مصارف الكويت، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عادل الماجد، أن الكويت تحتفل بعودة سموه بين أهله وأحبائه، مؤكدًا أن هذه المناسبة تشكّل فرحة من أبناء الوطن الذين تعلقت قلوبهم محبة ووفاء لسمو الأمير، وأعرب عن تمنياته بدوام الصحة والعافية له.





خارجيًا، قالت الراي، إنه من الممكن بحسب وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور روسيا لإجراء محادثات بنهاية أكتوبر، بعدما بدأت تركيا الأسبوع الماضي عملية عسكرية في شمال شرق سورية. وتحدث أردوغان هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر أمس.





ومن صحيفة الجريدة الكويتية، كان عنوانها الأبرز "عودة العود عيد"، وذلك في مطلع ترحيبها بقدوم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وانتهاء فحوصاته الطبية في الولايات المتحدة بنجاح، حيث شارك عدد من الدبلوماسيين الشارع الكويتي في احتفالاته بعودة الشيخ صباح الأحمد.





ومن الإمارات كان عنوان الجريدة "استقبال مهيب لبوتين في الإمارات وحزمة اتفاقيات"، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الإمارات وأجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، منهيًا جولة خليجية زار خلالها كذلك السعودية.





ووصف ولي عهد أبوظبي زيارة الرئيس الروسي لدولة الإمارات بـ «التاريخية». وقال في مؤتمر مشترك مع بوتين: «نتطلع إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات، ونرحب ونثمّن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية». كما أشاد بمساعدة روسيا للرحلة التي أجراها الرائد الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء.





من جانبه، أكد بوتين أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، لافتًا إلى «الحوار السياسي الغني والمنتظم» بين البلدين، ومؤكدًا «التنسيق المستمر بين البلدين بشأن تطورات المنطقة». وقبل ذلك نظمت الإمارات استقبالًا مهيبًا للضيف الروسي، وأضاءات ناطحات سحاب بالعلم الروسي وصورة بوتين وكلمات ترحيب باللغة الروسية.. وعلى هامش الزيارة، وقّع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركاء إماراتيين 10 اتفاقات بقيمة تزيد على 1.3 مليار دولار، شملت الاتفاقات قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والإنتاج الصناعي. كما وقّعت شركة «روس آتوم» الروسية ومؤسسة الإمارات للطاقة الذرية مذكرة تفاهم حول التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وأكد مستشار «الكرملين» يوري أوشاكوف قبل أيام من الزيارة أنه «من بين دول الخليج، فإن الإمارات هي رائدة التبادل التجاري مع روسيا». وفي عام 2018، بلغت قيمة التبادل بين البلدين 1.7 مليار دولار.









ومن سوريا قالت الجريدة، إن موسكو تفصل بين الأسد وإردوغان في شمال سورية فالليوم الثاني على التوالي، واصل الرئيس السوري بشار الأسد نشر قواته في المناطق الحدودية مع تركيا، بموجب اتفاق مع الوحدات الكردية، ضمنه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وشمل تسيير دوريات على خط التماس مع جيش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. . ومع دخول عملية «نبع السلام» يومها السابع، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم السيطرة الكاملة على مدينة منبج والبلدات المحيطة بها بريف حلب بعد انسحاب القوات الأميركية منها، مؤكدة أن شرطتها العسكرية تسير دوريات على خط التماس مع الجيش التركي والفصائل الموالية له وتتولى التنسيق بينهما.









أخيرًا من صحيفة القبس الكويتية، كان هذا العنوان "النواب يصعِّدون.. والحكومة: ما هذا التهافت؟!"، الذي قالت فيه إنه قد تعالت نبرة التصعيد النيابي، بتدافع عدد من النواب لإعلان تأييدهم الاستجواب، الذي تقدّم به النائب محمد هايف أمس، إلى وزير المالية نايف الحجرف، وصولًا إلى طرح الثقة به. كما أعلن النائبان بدر الملا وثامر السويط عزمهما استجواب وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري؛ انطلاقًا من محورَي أزمة الطرق والمشاريع الإسكانية، في حين جدَّد الملا تلويحه بمساءلة وزير النفط خالد الفاضل.



