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رياضة

بقرار من البدري.. عناصر جديدة في منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
حسام البدري
حسام البدري
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نور عادل
أكد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك احتمالية كبيرة لانضمام وجوه جديدة الي معكسر المنتخب المقبل في شهر نوفمبر.

وأكد محمد بركات، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، متمسك بان يضم وجوه جديدة المعسكر المقبل وذلك وفقًا لرؤيته ورؤية الجهاز المعاون.

وأشار محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب، إلى أن اللاعبين الجدد الذين انضموا في معسكر اكتوبر ظهروا بشكل جيد في ودية بتوسوانا.

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد على منتخب مصر حمدي فتحي، نجم النادي الأهلي.
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