بقرار من البدري.. عناصر جديدة في منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

أكد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك احتمالية كبيرة لانضمام وجوه جديدة الي معكسر المنتخب المقبل في شهر نوفمبر.





وأكد محمد بركات، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، متمسك بان يضم وجوه جديدة المعسكر المقبل وذلك وفقًا لرؤيته ورؤية الجهاز المعاون.





وأشار محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب، إلى أن اللاعبين الجدد الذين انضموا في معسكر اكتوبر ظهروا بشكل جيد في ودية بتوسوانا.



