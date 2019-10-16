بمشاركة 80 شركة عالمية.. أهم ملامح أجندة مؤتمر مصر لتكنولوجيا الإعلام.. فيديو

قال ممدوح الجوهري، مدير معرض ومؤتمر مصر لتكنولوجيا وسائل الإعلام، إن الدول المشاركة حريصة على حضورها هذا المؤتمر، خاصة أن مصر تمتلك أكبر نسب صناعة إعلام وتأثير فى الشرق الأوسط.



وأكد ممدوح الجوهرى، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن مصر سوق واعدة لصناعة الإعلام والتكنولوجيا، لافتا لمشاركة عدد من الشركات الأمريكية، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والصين، وبلجيكا فى هذا المؤتمر.



وأضاف مدير معرض ومؤتمر مصر لتكنولوجيا وسائل الإعلام أن محاور المؤتمر ستتضمن ورش عمل للمشاركين حول صناعة الإعلام والتكنولوجيا حول تطوير أداء عمل الفنيين بالمجال الإعلامى.



وأوضح ممدوح الجوهرى أن المؤتمر أيضا سيشهد حضور طلبة من الجامعات بأقسام الصحافة والإعلام ومشاركة 15 دولة و80 شركة عالمية بمجال التكنولوجيا والإعلام.