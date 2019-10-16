حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

نشب حريق هائل فى كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليها قبل انتقالها للمنشآت المجاورة لها .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران بداخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.



وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وتبين أن الحريق شب فى قاعة مناسبات داخل الكنيسة وجارى السيطرة عليه قبل انتقاله الكنيسة بأكملها والمبانى المجاورة حيث أن الكنيسة يجاورها مدرسه وسوق و محلات عمارات سكنية وتحرر محضر بالواقعة.