تخلت عن الأسود .. يسرا بإطلالة جديدة تبهر جماهيرها

نشرت الفنانة يسرا ، ستورى جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بها ببنطلون طويل باللون الأسود، وبلوزة باللون الفسفورى بدون أكمام ، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود.



وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون البينك.



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات واكتفت بسلسلة طويلة لأكمال إطلالتها.