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تعليم

المجلس الثقافي البريطاني يعلن عن مسابقة "Science Stars" الأولى في المنتدى السنوي للمدارس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:33 م
المجلس الثقافي البريطاني
المجلس الثقافي البريطاني
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قســـم التعليــــم
أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن أول مسابقة علمية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا في المدارس الشريكة ، وذلك خلال المنتدى السنوي لمديري المدارس بفندق شيراتون القاهرة ، والذي يجمع بين المسؤولين الحكوميين وقادة المدارس وممثلي الجهات المانحةمن المملكة المتحدة و الذي حضره أيضا سير جيفري آدمز ، السفير البريطاني في مصر.

وقال المجلس في بيان له ، أنه علي المرشحين بمسابقة Science Stars ان يكونوا في الصفوف 10 أو 11 أو 12 و ملتحقين بأحد المدارس الشريكة بالمجلس الثقافي البريطاني ، وعلى الطلاب تقديم طلب يتضمن المفهومالعلمي الذي اختاروه في أي موضوع في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب (STEM) قبل 23 نوفمبر من خلال الضغط على الرابط التالي : https://www.surveymonkey.com/r/V587VS9 لتقديمه في وقت لاحق من خلال عرض تقديمي مدته 3 دقائق.

وسيتم تنظيم احتفال مسابقة Science Stars النهائي في 27 فبراير 2020 ، حيث يقدم به الطلاب المختارون مفهومهم أمام هيئة محلفين ، ويحصل ثلاثة فائزين على فرصة تدريب خلال فصل الصيف في الجامعة البريطانية في مصر.

وقال مايك بيلي ، مدير الاختبارات في المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "الفكرة وراء Science Stars هي إخراج العلم من الفصول الدراسية لجعلها ممتعة ، وتشجيع الشباب الذين لديهم شغف بالعلم والتكنولوجيا على مشاركة حماسهم مع عامة الناس. "

وقد تم الإعلان عن المسابقة في المنتدى السنوي للمدارس ، الذي حضره 230 من قادة المدارس من جميع أنحاء البلاد ، وممثلين عن وزارة التعليمبالإضافة إلى ممثلين عن معهد كامبردج للتقييم الدولي ، بيرسون إدكسل ، وأكسفورد إنترناشونال،كما حضرها قادة المدارس من محافظات الإسكندرية ، طنطا ، البحر الأحمر ، سوهاج ، المنصورة ، الإسماعيلية ، الأقصر وبورسعيد.

وجدير بالذكر أن في عام 2018 ، زاد عدد المدارس الشريكة مع المجلس الثقافي البريطاني إلى 140 مدرسة ، بمعدل 10 مدارس في المتوسط سنويًا ، يفخرون بتخريج 110 من المتفوقين لكامبريدج و 52 لبيرسون. ويجريكل عاممليون شخص امتحانات دولية بمساعدة المجلس الثقافي البريطاني.

يعد المنتدى السنوي للمدارس حدثًا رئيسيًا يجمع قادة المدارس للتواصل والمشاركة في التدريب والمناقشات حول المؤهلات البريطانية. ويدعم المجلس الثقافي البريطاني المدارس الشريكة بتأديه أدوار إدارية وتشغيلية مختلفة ، حيث يقوم بالتنسيق بين الجهات المانحة ووزارتين ، ويضمن نزاهة نظام الامتحانات في كل مرحلة ، ويدعم تطوير المعلمين وأنشطتهم لتعزيز المعرفة التعليمية ،

ويمدهمبتحديثات الوزارات ، ويربط المدارس بأحدث أساليب التعليم والتعلم ، و يوفر سبل لتطوير ودعم المتعلمين مع برامج المشاركة وأنشطة المناهج الدراسية الإضافية، كما يقدم الدعم لقادة المدارس في مختلف جوانب الإدارة ، ويربطه نظرائهم في مصر والخارج لكشفهم على أحدث المستجدات في مجال التعليم ،بالاضافة الى مساعدتهم على تطوير ودعم المتعلمين ببرامج تعزيز مشاركة الطلاب وأنشطة المناهج الإضافية.

وعقبت إليزابيث وايت ، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر قائلة: "كما نفعل من خلال مسابقة مختبر الشهرة ، التي بدأت لتوها الشهر الماضي في مصر للمرة الحادية عشرة والتي تنظم في عشرات الدول في جميع أنحاء العالم –و تستهدف ذوي ال 18و حتى 40 عام - "Science Stars" تعزز مهارة التواصل العلمي ، ومصممة للعثور على الوجوه الجديدة للعلوم - أناس يمكنهم إلهام وإثارة الخيال العام برؤية حديثة للعلوم في القرن الحادي والعشرين. "
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