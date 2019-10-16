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رياضة

الصباحى لـ بيراميدز وسموحة.. اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام الجولة الرابعة فى الدورى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:37 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الرابع للدورى الممتاز .

جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالى:

إف سى مصر والجونة : عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد ونور سعيد .. وأحمد عبد السميع حكما رابعا.

إنبى والانتاج الحربى : محمود بسيوني ويعاونه عمر فتحي وهشام طلب ..وعمرو الشناوي حكما رابعا.

المقاصة والمصرى : محمد معروف ويعاونه هانى خيرى وعدى عيد ..ومحمد عمارة حكما رابعا.

بيراميدز وسموحة : محمد الصباحى ويعاونه محمود أبو الرجال و أحمد عبد الغنى .. وأحمد صالح حكما رابعا.

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