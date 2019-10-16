الصباحى لـ بيراميدز وسموحة.. اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام الجولة الرابعة فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الرابع للدورى الممتاز .



جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالى:



إف سى مصر والجونة : عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد ونور سعيد .. وأحمد عبد السميع حكما رابعا.



إنبى والانتاج الحربى : محمود بسيوني ويعاونه عمر فتحي وهشام طلب ..وعمرو الشناوي حكما رابعا.



المقاصة والمصرى : محمد معروف ويعاونه هانى خيرى وعدى عيد ..ومحمد عمارة حكما رابعا.



بيراميدز وسموحة : محمد الصباحى ويعاونه محمود أبو الرجال و أحمد عبد الغنى .. وأحمد صالح حكما رابعا.



