تفكير ذكورى.. رد عنيف من آمنة نصير على مقترح قصر الخلع على الضعف الجنسى

أعلنت النائبة آمنة نصير رفضها لمقترح النائب عاطف مخاليف بشأن قصر حالات الخلع على الضعف الجنسى ، مشيرة إلى أن اختزال الخلع فى الضعف الجنسى يعتبر تفكيرا ذكوريا.



وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح يعتبر بمثابة افتراء على روح القانون لأن الخلع له أركانه ومفهومه ، مؤكدة أن بعض الأزواج يتصور أن ميثاق الزواج هو نوع من الإسترقاق للمرأة.



و أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.



وكشف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.

