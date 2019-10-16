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اقتصاد

التموين تنفي حذف1.1مليون مواطن من الدعم.. ومعاييرالمرحلة الخامسة لم تحدد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:03 م
التمنوين تنفي حذف
التمنوين تنفي حذف 1.1 مليون مواطن
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محمد صبيح
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية من حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم " بتاريخ 15 أكتوبر 2019 وحذف دافعي ضرائب ٤٠ ألف جنيه من الدعم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه لا صحة لما تم نشره من محددات الاستبعاد للمرحلة الخامسة، وحيث أن الوزارة تتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أي مراحل جديدة حتى الأن.

وتؤكد الوزارة استمرارها في إضافة الفئات الأكثر احتياجًا وكذلك قبول التظلمات حتى أخر أكتوبر الجاري، وأي تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت ويتم ارسال رسالة جارى مراجعة التظلم.

والوزارة تهيب بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها وتؤكد انه لن يضيع حق أي مواطن في الدعم.
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