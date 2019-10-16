بحضور الخطيب.. مجلس الأهلي يحسم موقفه من تأجيل القمة 119 أمام الزمالك

كشفت مصادر خاصة أن هناك جلسة ودية لمجلس إدارة الأهلي اليوم لحسم الموقف النهائي من تاجيل قمة الزمالك.



وقرر إتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الي أجل غير مسمي للدواعي الأمنية في الوقت الذي تقام فيه مباراة الزمالك مع المقاولون العرب في نفس الوقت بديلًا لها.



وقالت مصادر خاصة ان محمود الخطيب دعا مجلس الإدارة لجلسة ودية لحسم الموقف النهائي من الأمر قبل إصدار القرار النهائي.