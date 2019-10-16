التعليم : نسمح للطلاب السوريين بالالتحاق بالمدارس المصرية ومجموعات التقوية

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تسمح للطلاب السوريين للالتحاق بالمدارس المصرية بذات القواعد والإجراءات التي تطبق علي زملائهم المصريين.



وقال حجازي في بيان رسمي له، إنه يتم كذلك إتاحة التحاق الطلاب السوريين بمجموعات التقوية بالمدارس المصرية.



كما شدد الدكتور رضا حجازي على إصرار الوزارة علي التصدي بكل قوة وحزم لأية كيانات تعليمية غير قانونية.



جدير بالذكر أنه، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للسيد الدكتور رئيس قطاع التعليم العام للتحقق من انتشار ما يطلق عليها "مدارس سورية لتعليم الأطفال" علي مواقع التواصل الاجتماعي.



فقد توجهت لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومسئولي جهاز مدينة السادس من أكتوبر وشرطة التعمير إلى مركزًا للدروس الخصوصية تحت مسمي "سمارت" بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبعد الفحص وجد أن المبني مكون من بدروم ودور أرضي وطابقين ومركز الدروس الخصوصية يشغل الدور الثالث والمكون من 10 قاعات القاعة تحوي ما بين 50 و 500 طالب.



وفي ذات السياق قد توجهت ذات اللجنة لأحد مراكز الدروس الخصوصية والذي يحمل اسم (مدرسة الأوائل)، ووجد أن المبنى مكون من دور أرضي وأربعة طوابق يحوي على 34 فصلا و447 طالبا، وتم غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة.