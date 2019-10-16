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حوادث

صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:07 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شيع الالاف من اهالى قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة جثمان الشاب احمد المتولى ابراهيم الذى قتل بعد تعذيبه على يد شقيقه نتيجة اجبار سيده يعملان لديها على ذلك في اتهامه بسرقة خاتم ذهبى.

وخرج الجثمان عقب الصلاة عليه من المسجد الكبير بالقرية وسط عويل وصراخ ممزوج بزغاريد من قبل شقيقته التى اكدت ان شقيقها شهيد مطالبين بالقصاص من السيده صاحبة العمل المحرضة على تعذيب المتوفى، فيما شهدت الجنازة اغماءات بين سيدات عائلة المتوفى.

واجتاحت حالة من الغضب القرية بأكملها ، عقب نشر فيديو لشخص يعذب اخر ، حيث تم قيده بسلاسل وقام بتعذيبه وضربه بوحشيه بتوجيه من السيدة التى يعمل هو والمجني عليه لديها حيث أكد أحد الاهالى أن المجنى عليه وشقيقه محمد يعملان لديها وأن الجانى كان على جسده علامات تعذيب ما يشير إلى ان ما حدث كان بأوامر منها خاصة أن الجانى فر هاربا حيث لم يتحمل اكمال تعذيب المجنى عليه وفر هاربا من الطابق الثانى.

وقال أحد المواطنين ، إن المجنى عليه يدعى أحمد المتولى١٩ عاما وهو من أسرة فقيره كان يعمل لدى سيدة للإنفاق على أهله، وحاول أكثر من مرة الرحيل إلا أنها كانت تهدده بالحبس ويضطر للعودة خوفا من نفوذها.

وتابع : ادعت السيدة أنه سرقها حتى لا يهرب من جديد، وأوصت الجانى بتعذيبه وقيده حتى لا يقوم رجالها بتعذيبه هو ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بالتعذيب.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز المنصورة بمصرع أحمد المتولى ١٩ عاما والشهير بسكلانه إثر تعرضه للتعذيب بقرية تلبانه وأشعل الأهالى النيران فى منزل سيدة تدعى فادية كان يعمل لديها متهمينها بالتحريض على قتله وتعذيبه بوحشية.

وقامت المباحث بجهود مكثفه لكشف ملابسات الحادث وتم القبض على السيدة والجانى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.
صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد
صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد
صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد
صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد
صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد
صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد
صراخ وزغاريد وإغماءات.. 3 مشاهد من جنازة ضحية التعذيب بـ تلبانه فى الدقهلية|شاهد
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