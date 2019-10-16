أمين البحوث الإسلامية يلتقي وفدا إندونيسيا ويبحثان سبل التعاون العلمي المشترك

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد اليوم سفير إندونيسيا بالقاهرة والملحق الثقافي للسفارة والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون العلمي المشترك، وبحث احتياجات الطلاب الاندونيسين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم في كل مرحلة.



وقال الأمين العام خلال اللقاء إن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف حريص على التعاون المثمر مع جميع الهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات العلمية سواء من خلال البرامج الثقافية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، أم من خلال إرسال البعثات الأزهرية إلى هذه الدول لأجل التعليم أو التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتي تثيرها جماعات العنف والإرهاب تحت راية الإسلام وهو منها براء.



أضاف عياد أن الأزهر الشريف يحمل كل التقدير لدولة ماليزيا حكومة وشعبا وطلابًا، بالإضافة إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين، وطلاب إندونيسيا الذين يدرسون في مختلف المراحل الدراسية، والعمل على تحقيقهم أكبر استفادة علمية ممكنة حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون رسالته التي تدعو للوسطية والاعتدال.



من جانبه عبر سفير اندونيسيا والوفد المرافق له عن سعادته بتفعيل التعاون المشترك مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والعملية، مؤكدا على الدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، من خلال علماءه ورجاله الأجلاءُ الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والتسامح والسلام في العالم كله.