صادمة.. هذا ما يحدث للبشرة عند غسلها بالماء الساخن

بدخول فصل الشتاء يصبح استخدام المياه الساخنة أكثر من فصل الصيف، كما أن هناك كثيرا من الفتيات يعتقدن أن غسل الوجه بالماء الساخن يضمن نظافة أكثر للوجه، لكن أثبتت بعض الدراسات التي نشرها موقع “web md” أنه لا أساس لصحة هذا الاعتقاد، فعلى الرغم أن شطف الوجه بالماء الساخن يعطى شعورا بالاسترخاء التام إلا أنها ليست الخيار الأفضل للبشرة، خاصة في فصل الشتاء.





فهناك خطورة كبيرة على البشرة عند غسلها بالماء الساخن، حيث أكد الباحثون أنه يمكن أن يتسبب في الإصابة بحساسية الجلد وتهيج البشرة، وعلى غير المتوقع فالماء الساخن هو ما يتسبب في جفاف الجلد وليس الماء البارد كما يعتقد البعض.





بالإضافة إلى أن غسل الوجه بالماء الساخن يعمل على فتح مسام البشرة، فتسمح بدخول البيكتريا والميكروبات المتسببة في الالتهابات وظهور حبوب الشباب.



