ترامب: الوضع بين سوريا وتركيا رائع بالنسبة لأمريكا..فيديو

President @realDonaldTrump in the Oval Office:



"I view the situation on the Turkish border with Syria to be for the United States strategically brilliant. Our soldiers are out of there. Our soldiers are totally safe.” pic.twitter.com/HLXuL6WLnK — Daily Caller (@DailyCaller) October 16, 2019

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع الحالي على الحدود التركية السورية بالرائع بالنسبة للولايات المتحدة.وقال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض:"أرى أن الوضع على الحدود التركية مع سوريا هو بالنسبة للولايات المتحدة رائع من الناحية الاستراتيجية".وأضاف:"جنودنا بعيدون عن هناك، جنودنا آمنون تماما".وكان ترامب قد قال في الكلمة نفسها أن واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا، وأنه واثق من سلامة الأسلحة النووية الأميركية في تركيا، وأن أمريكا تواصل المفاوضات مع تركيا وتفرض عقوبات عليها.