Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: الوضع بين سوريا وتركيا رائع بالنسبة لأمريكا..فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:43 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع الحالي على الحدود التركية السورية بالرائع بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض:"أرى أن الوضع على الحدود التركية مع سوريا هو بالنسبة للولايات المتحدة رائع من الناحية الاستراتيجية".

وأضاف:"جنودنا بعيدون عن هناك، جنودنا آمنون تماما".

وكان ترامب قد قال في الكلمة نفسها أن واشنطن ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا، وأنه واثق من سلامة الأسلحة النووية الأميركية في تركيا، وأن أمريكا تواصل المفاوضات مع تركيا وتفرض عقوبات عليها.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد أزمة القمة.. المقاولون العرب يحسم موقفه من مواجهة الزمالك بشكل نهائى غدا

بعد إلغاء القمة.. مؤمن زكريا يشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: شبكة الزمالك بتناديك

كان قلبي حاسس.. ريهام سعيد : في بني آدمين الحيوانات أحسن منهم

حريق ضخم في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.. صور

المجلس القومي للشباب يعلن عن إجراء جديد لرفع الحد الأدنى للأجور

صورة قديمة لـ محمود الخطيب برفقة رضا عبد العال ومدرب النيل للأدوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقمص محمد صلاح شخصية ماوى الكرتونية.. تعرف على تفاصيل فيلم موانا

وش السعد.. 20 صورة لـ مكة محمد صلاح تتوج رحلة نجاح والدها

بـ ملابس الهنود الحمر العارية.. محمد صلاح مع ابنته مكة فى عيد ميلادها |شاهد