وجه رسالة للملك .. استقبال حافل لـ محمد رمضان في المغرب

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام يظهر فيه خلال زيارته الحالية للمملكة المغربية.



وظهر محمد رمضان في الفيديو وسط استقبال حار بالرقص والانغام المغربية العريقة من جماهيره هناك، وقال محمد رمضان في الفيديو: "شكرا على الاستقبال العظيم والبلد العظيم وبشكر الملك على التساهيل وحسن الاستقبال".



وكتب محمد رمضان تعليقا على الفيديو قائلا: "اول زيارة لمراكش ثقة في الله النجاح".



ونال مقطع الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "نجم من يومك" و " تستاهل كل خير ربنا يوفقك" و "نورت بلدك الثاني".

