مطاردة الكلاب الضالة في أسيوط .. وفاة مريم متأثرة بإصابتها بعقر كلب .. والقضاء على 1305 كلبا في الشوارع وتحت الكباري .. والمحافظ يؤكد على التخلص الآمن والصحي من رفاتهم

أسيوط تعلن الحرب على الكلاب الضالة

حملات مكثفة للقضاء على الظاهرة .. وقتل 1305 كلاب



استقبلت الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عدة شكاوى، بسبب انتشار الكلاب الضالة والتي كان آخر ضحاياها " مريم " والتي توفيت إثر إصابتها بعقر كلب بأبنوب قامت المحافظة بحملة مكبرة قضت فيها على 1305 كلاب بـ5 مراكز ومدينة أسيوط.



وقال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم القيام بعدة حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطرى والمنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط ومسئولي الأحياء والمراكز مؤكدًا على استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن خصوصًا في المناطق المترامية الأطراف بالقرى والنجوع واتخاذ إجراءات وقائية بكافة المناطق حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



كان المحافظ قد وجه مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة بالميادين والشوارع وأسفل الكباري ومحيط المدارس وذلك وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة هذه الحملات لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين خلال سيرهم في الشارع فضلًا عن تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أي كلاب مسعورة والتعامل الفورى معها حفاظًا على حياة المواطنين.



وأوضح الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه تم التنسيق الكامل بين المديرية الوحدات المحلية ومراكز الشرطة لشن حملات للقضاء على الكلاب الضالة من خلال فرق متخصصة مشيرًا إلى أنه تم التخلص من 1305 كلاب ضالة بمراكز أسيوط وساحل سليم والبداري وصدفا وأبنوب وحي شرق وغرب مدينة أسيوط، لافتًا إلى استكمال الحملات بباقي المراكز من أجل القضاء الكامل على الكلاب الضالة والوصول إلى أكبر قدر من تأمين المواطنين مؤكدًا أن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن والقرى للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة فضلا عن الاستجابة الفورية حال تلقي أي شكوى من المواطنين.



يأتي ذلك على خلفية وفاة "مريم ص. ل. 25 عامًا مقيمة بمركز أبنوب" بمستشفى الحميات على خلفية إصابتها نتيجة عقر كلب لها وتم على أثرها تلقيحها اللقاح اللازم بمستشفى أبنوب المركزى ثم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي وعمل الأشعات اللازمة ثم إحالتها لمستشفى الحميات بأسيوط وبعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة تامة تم على إثرها نقلها لمستشفى الحميات بالعباسية حتى وفاتها.