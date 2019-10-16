شاهد.. أهلي جدة يقدم مدرب الزمالك السابق بطريقة رائعة

قدم نادي أهلي جدة السعودي ، السويسري كريستيان جروس ، مديرًا فنيًا جديًدا للفريق ، حتى نهاية الموسم الحالي.



ونشر حساب النادي الأهلي على موقع التغريدات القصيرة تويتر ، فيديو للترحيب بجروس ، على أنغام أغنية I’m coming home الشهيرة ، كما ظهر جروس في الفيديو وهو يعزف على بيانو ، قائلًا : "دائمًا في كل مكان أعمل به ، يكون لدي شغف عندما أوقع على العقد ، وشغفي أن أجعل الفريق أفضل بالفوز،لم أكن في حياتي راضيًا بأن فريقي في مستوى الترتيب ."



وأعلن نادي الأهلي التعاقد مع جروس لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم ، مقابل 2 مليون يورو تقريبًا ، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.