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رياضة

شاهد.. أهلي جدة يقدم مدرب الزمالك السابق بطريقة رائعة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:17 م
كريستيان جروس
كريستيان جروس
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إسماعيل محمود
قدم نادي أهلي جدة السعودي ، السويسري كريستيان جروس ، مديرًا فنيًا جديًدا للفريق ، حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر حساب النادي الأهلي على موقع التغريدات القصيرة تويتر ، فيديو للترحيب بجروس ، على أنغام أغنية I’m coming home الشهيرة ، كما ظهر جروس في الفيديو وهو يعزف على بيانو ، قائلًا : "دائمًا في كل مكان أعمل به ، يكون لدي شغف عندما أوقع على العقد ، وشغفي أن أجعل الفريق أفضل بالفوز،لم أكن في حياتي راضيًا بأن فريقي في مستوى الترتيب ."

وأعلن نادي الأهلي التعاقد مع جروس لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم ، مقابل 2 مليون يورو تقريبًا ، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.
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